Frühere Präsidentin Park Geun-gye wird an der Schulter operiert

Die frühere Präsidentin Park Geun-hye wird an der Schulter operiert.Sie wird für den Eingriff in einer Universitätsklinik in Seoul das Gefängnis heute verlassen. Das teilte das Justizministerium mit.Die Entscheidung sei getroffen worden, nachdem die Behandlung ihrer linken Schulter durch Gefängnisärzte keine Besserung gebracht habe.Park hatte im April und Anfang dieses Monats eine Aussetzung ihrer Haftstrafe beantragt. Dies hatte sie mit gesundheitlichen Problemen begründet. Die Staatsanwaltschaft hatte die Anträge jedoch abgelehnt.Park befindet sich seit dem 31. März 2017 in Haft. Für den Krankenhausaufenthalt wird sie erstmals seit rund 900 Tagen für längere Zeit die Haftanstalt verlassen können.