Cousin von Justizminister soll wegen verdächtiger Investitionen festgenommen werden

Photo : YONHAP News

Der Cousin von Justizminister Cho Kuk soll wegen der möglichen Verwicklung in verdächtige Investitionen festgenommen werden.Einen Haftbefehl beantragten die ermittelnden Staatsanwälte der Staatsanwaltschaft Seoul Zentral am Sonntag. Der Cousin mit Nachnamen Cho soll sich der Unterschlagung und des Verstoßes gegen das Kapitalmarktgesetz schuldig gemacht haben. Auch soll er Beweise vernichtet haben.Der Cousin sei zu den Hintergründen befragt worden, wie die Familie des Ministers 1,4 Milliarden Won oder 1,17 Millionen Dollar in den Private-Equity-Fonds Co-Link investieren konnte. Der Fonds, dessen Besitzer offenbar der Cousin Cho sei, investierte einen Großteil der Summe in einen Hersteller von Schaltern für Straßenlaternen.Die Auftragszahlen des Anbieters stiegen, nachdem das Unternehmen eine öffentliche Ausschreibung gewinnen konnte. Es besteht der Verdacht, dass der heutige Justizminister in seiner damaligen Rolle als Präsidentschaftssekretär dafür gesorgt habe, dass genau dieser Anbieter zum Zug kommt.Die Staatsanwälte wollen die Zu- und Abflüsse des Fonds untersuchen und auch dem Verdacht einer Verwicklung der Ehefrau des Ministers, Chung Kyung-shim, in die Investitionen nachgehen.