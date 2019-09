Moon will sich offenbar für Vorbereitung von Gipfel mit Trump einsetzen

Photo : YONHAP News

Präsident Moon Jae-in will sich diese Woche offenbar darauf konzentrieren, seine Teilnahme an der UN-Generalversammlung und ein Gipfeltreffen mit US-Präsident Donald Trump vorzubereiten.Moon kehrte nach den Feiertagen zum Erntedankfest Chuseok am Montag zur Arbeit zurück. Laut dem Präsidialamt sind der Lebensunterhalt der Bürger und die Diplomatie sowie Sicherheit die beiden Schlüsselwörter bei den Terminen des Präsidenten in dieser Woche.Inmitten anhaltender Bedenken der Öffentlichkeit über die Ernennung von Cho Kuk zum Justizminister will Moon offenbar im Rahmen seiner Termine im Zusammenhang mit dem Leben der Bürger die angestrebte Reform der Staatsanwaltschaft und des Bildungsbereichs unterstützen. Gleichzeitig will er sich für Vorbereitungen für die UN-Generalversammlung und das Treffen mit Trump nächste Woche in New York einsetzen.Es wird erwartet, dass Moon und Trump nach konkreten Wegen suchen werden, um den Dialog zwischen Nordkorea und den USA fördern zu können. Derzeit werden Anzeichen dafür beobachtet, dass wieder Verhandlungen zwischen Pjöngjang und Washington in Gang kommen.Das Präsidialamt wollte jedoch keine Themen des Südkorea-USA-Gipfels nennen. Derzeit sei die Koordinierung in Gang, hieß es lediglich. Zugleich wurde angedeutet, dass die Möglichkeit für einen Südkorea-Japan-Gipfel anlässlich der UN-Vollversammlung eher gering ist.