Tansania gibt Gedenkmünze zu Dokdo aus

Photo : KBS News

Inmitten des anhaltenden Konflikts zwischen Südkorea und Japan hat die Zentralbank Tansanias eine Gedenkmünze zu Dokdo ausgegeben.Die gefärbte Silbermünze wurde im Juli ausgegeben und wird im In- und Ausland verkauft. Darauf sind die Ost- und Westinsel von Dokdo eingeprägt, die im blauen Meer liegen. Zudem stehen dort die Bezeichnung „Dokdo“ und die Formulierung „The Land of Korea“ (Das Gebiet Koreas) geschrieben.Nach Branchenangaben emittieren die Zentralbanken einiger Länder oft im Rahmen eines gewinnbringenden Geschäfts Gedenkmünzen zu verschiedenen Themen. Im Jahr 2005 war in Uganda eine Gedenkmünze zu Dokdo ausgegeben worden.Die südkoreanische Zentralbank hat jedoch bisher kein einziges Mal eine Gedenkmünze zu den Felseninseln emittiert, auf die Japan Gebietsanspruch erhebt. Dies wird mit der Sensibilität des Themas begründet.Nordkorea hatte im Jahr 2004 acht Sorten Gedenkmünzen zu Dokdo ausgegeben.