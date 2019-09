10.000 Menschen besuchten DMZ-Friedensweg seit Eröffnung vor vier Monaten

Photo : KBS News

Der erste Abschnitt des von Südkorea gestalteten DMZ-Friedenswegs ist vier Monate nach der Eröffnung von mehr als 10.000 Menschen besucht worden.Der Abschnitt in Goseong in der Provinz Gangwon entwickelte sich seit der Eröffnung Ende April zu einer touristischen Attraktion. Wanderer können auf der 2,7 Kilometer langen Strecke die schöne Landschaft an der Ostküste und in der demilitarisierten Zone (DMZ) genießen.Aktuell wird die Einrichtung einer DMZ-Sondertourismuszone in Verbindung mit dem Friedensweg vorangetrieben.Zudem kommt die zweite Phase des Projekts zur Schaffung des Friedenswegs richtig in Gang. Hierfür werden Anlagen des Geumgangsan-Observatoriums für einen besseren Komfort der Touristen renoviert. Besucher können von dort aus auf den Berg Geumgang in Nordkorea blicken.Auch soll das Observatorium künftig anders als zurzeit jederzeit besucht werden können.