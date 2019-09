Präsident Moon bekräftigt Seouls Rolle für Frieden auf koreanischer Halbinsel

Photo : YONHAP News

Staatspräsident Moon Jae-in hat die Rolle der südkoreanischen Regierung für den Frieden in Korea erneut hervorgehoben.Bei einer Sitzung mit seinen Chefsekretären in Seoul sagte Moon, die Arbeitsgespräche zwischen den USA und Nordkorea würden bald wieder aufgenommen. Die südkoreanische Regierung werde alle verfügbaren Mittel einsetzen, um die Verankerung des Friedens auf der koreanischen Halbinsel zu verwirklichen und durch Friedenswirtschaft der Zukunft des gemeinsamen Gedeihens entgegenzuschreiten.Das südkoreanische Staatsoberhaupt wolle sich durch seine Teilnahme an der UN-Generalversammlung nächste Woche in New York um die aktive Beteiligung sowie internationale Kooperation bemühen, fügte er hinzu.