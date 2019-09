US-Außenminister rät Südkorea und Japan zu konstruktivem Dialog

Photo : YONHAP News

US-Außenminister Mike Pompeo hat Südkorea und Japan zu einem konstruktiven Dialog geraten.Dieser sei notwendig, um Handelsstreitigkeiten und den Geschichtsstreit beizulegen. Das teilte Ministeriumssprecherin Morgan Ortagus am Montag in einer Erklärung mit.Pompeo habe die Äußerung in seinem Telefonat mit dem neuen japanischen Amtskollegen Toshimitsu Motegi gemacht. Auch müssten Seoul und Tokio mit ihren Partnern kooperieren, um die Freiheit und Zugänglichkeit des Indo-Pazifik in der Zukunft zu garantieren.Die Sprecherin fügte hinzu, dass Pompeo in dem Gespräch erneut das Ziel der endgültigen und vollständig nachgewiesenen Denuklearisierung bekräftigt habe.