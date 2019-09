Südkorea und Kasachstan vereinbaren Ausbau der Kooperation

Photo : YONHAP News

Südkorea und Kasachstan haben sich auf einen Ausbau ihrer Kooperation verständigt.Die Vereinbarung hätten Außenministerin Kang Kyung-wha und ihr kasachischer Amtskollege Beibut Atamqulow am Montag in Seoul erzielt, teilte das Außenministerium in Seoul mit.Die Minister hätten anlässlich des zehnten Jubiläums des Aufbaus der strategischen Partnerschaft festgestellt, dass in Bereichen wie Handel und Personenaustausch große Fortschritte erzielt worden sein. Die Kooperation auf den Gebieten Handel, Investitionen, Energie, Ressourcen und Infrastruktur solle kontinuierlich verstärkt werden. Darüber hinaus solle die Zusammenarbeit künftig auch auf neue Industrien wie die Informations- und Kommunikationstechnologie und den Umweltbereich erweitert werden, hieß es.Kang habe außerdem um Kasachstans Unterstützung und Kooperation für die Denuklearisierung der koreanischen Halbinsel gebeten. Ihr Amtskollege habe daraufhin die Bereitschaft zur aktiven Kooperation und Weitergabe der Erfahrungen Kasachstans mit der Denuklearisierung erklärt.