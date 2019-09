Seoul will Nordkoreas Forderung nach Sicherheit und Sanktionsaufhebung nicht kommentieren

Photo : YONHAP News

Das südkoreanische Präsidialamt will hinsichtlich der Forderung Nordkoreas nach Diskussionen über Sicherheitsgarantien und eine Sanktionsaufhebung keine Stellungnahme abgeben.Das teilte Sprecherin Ko Min-jung am Dienstag vor der Presse mit. Das nordkoreanische Außenministerium hatte zuvor in einer Stellungnahme betont, dass bei Verhandlungen zwischen Nordkorea und den USA über die Denuklearisierung die Sicherheit des nordkoreanischen Systems und die Aufhebung der Sanktionen besprochen werden müssten.Südkorea habe die entsprechende Forderung Nordkoreas über verschiedene Kanäle bereits bestätigen können. Südkorea könne ihrer Meinung nach nicht wissen, ob solche Maßnahmen bei Verhandlungen oder einem Gipfeltreffen zwischen Nordkorea und den USA diskutiert würden oder nicht, sagte Ko.Auf die Frage nach einer eventuellen Vermittlerrolle von Präsident Moon Jae-in wegen Nordkoreas Forderung hieß es, Südkorea sollte eine Rolle spielen, um einen Erfolg bei einem dritten Nordkorea-USA-Gipfel zu unterstützen. Sie könne jedoch kaum vorhersagen, welche Rolle Südkorea konkret spielen würde.