US-Außenministerium: USA für Wiederaufnahme von Gesprächen mit Nordkorea bereit

Photo : YONHAP News

Die USA sind für die Wiederaufnahme von Gesprächen mit Nordkorea bereit.Nordkoreas Bereitschaft zur Wiederaufnahme von Gesprächen Ende September werde begrüßt, sagte ein Sprecher des Außenministeriums der südkoreanischen Nachrichtenagentur Yonhap.Gegenwärtig gebe es jedoch keine Treffen, die angekündigt werden könnten. Die USA seien jedoch vorbereitet, um zu einer Zeit und an einem Ort, die noch festzulegen seien, mit Nordkoreanern zusammenzukommen, hieß es weiter.Nordkorea hatte zuletzt wieder Gesprächsbereitschaft signalisiert, gleichzeitig aber auch eine Kursänderung verlangt. In einer Erklärung des Außenministeriums wurden die USA aufgerufen, vor der Wiederaufnahme von Gesprächen über die atomare Abrüstung alle Bedrohungen und Hürden zu beseitigen.Dahinter verbirgt sich offenbar die Forderung nach einer Sicherheitsgarantie und Sanktionsaufhebungen.Der Dialog zwischen den USA und Nordkorea ist seit dem zweiten Spitzengespräch festgefahren. Dieses war im Februar in Hanoi ohne Einigung beendet worden.Washington beharrt auf einer vollständigen Denuklearisierung Nordkoreas, während Pjöngjang im Gegenzug für einzelne Abrüstungsschritte Sanktionsaufhebungen und Sicherheitsgarantien verlangt.