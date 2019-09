Nationales Jubiläum von Demokratie-Protesten 1979 in Busan und Masan werden nationaler Gedenktag

Der Ausbruchstag der sogenannten Bu-Ma Demokratie-Proteste im Jahr 1979 wird ab diesem Jahr als nationaler Gedenktag gefeiert.



Eine entsprechende Änderung der Regelungen über Gedenktage sei auf der Kabinettssitzung am Dienstag verabschiedet worden, teilte das Innenministerium mit.



Die Bu-Ma Demokratie-Proteste stellen eine große Protestbewegung gegen das Yushin-Regime von Diktator Park Chung-hee dar, die am 16. Oktober 1979 in Busan startete. Auch in weiteren Städten in der Provinz Süd-Gyeongsang wie Masan (jetzt Changwon) fanden Proteste statt.



Am 16. Oktober wird die erste Jubiläumszeremonie nach der Bestimmung zum nationalen Gedenktag in Changwon stattfinden.



Der dem Ministerpräsidenten unterstellte Ausschuss zur Klärung der Wahrheit der Bu-Ma Demokratie-Proteste hatte sich seit September letzten Jahres dafür eingesetzt, den 16. Oktober zu einem nationalen Gedenktag zu bestimmen.