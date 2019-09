Politik Seoul sieht zunächst nur begrenzten Einfluss von Angriffen auf saudi-arabische Ölanlagen

Nach Einschätzung der südkoreanischen Regierung werden die jüngsten Drohnenangriffe auf Ölanlagen in Saudi-Arabien auf kurze Sicht Südkoreas Ölimporte nicht beeinträchtigen.



Der Vorfall habe zunächst lediglich einen begrenzten Einfluss auf die Volkswirtschaft, sagte Vizefinanzminister Kim Yong-beom am Dienstag bei einer Regierungssitzung zur Makrowirtschaft.



Erdöl aus Saudi-Arabien werde meistens im Rahmen langfristiger Verträge eingeführt. Es sei noch zu keiner großen Störung hinsichtlich der Menge und Termine der Verladungen gekommen, hieß es.



Kim hielt es zugleich für nötig, angesichts der Gefahr, dass die aktuelle Situation länger andauere, Vorbereitungen zu treffen. Die Regierung werde zügig Maßnahmen zur Stabilisierung von Angebot und Nachfrage treffen, sollte sich die Ölversorgung verschlechtern. Sie werde überprüfen, strategische Ölreserven im Besitz der Regierung und des Zivilsektors sowie Lagerbestände in Umlauf zu bringen, hieß es.



Die Regierung wolle sich nötigenfalls in Kooperation mit der Raffineriebranche alternative Importquellen sichern, fügte der Beamte hinzu.