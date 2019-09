Erster Fall von Afrikanischer Schweinepest in Südkorea nachgewiesen

Photo : YONHAP News

In Südkorea ist erstmals ein Fall der Afrikanischen Schweinepest (ASP) nachgewiesen worden.Das Landwirtschaftsministerium teilte mit, dass der erste ASP-Fall am Dienstag auf einer Schweinefarm in Paju, nordwestlich von Seoul, bestätigt worden sei.Die Afrikanische Schweinepest kann nicht auf Menschen übertragen werden, ist jedoch für Schweine tödlich. Es gibt noch keine Impfstoffe oder Medikamente dagegen.Die ASP breitete sich letztes Jahr in asiatischen Ländern wie China, Vietnam und Myanmar aus. In Nordkorea wurde Ende Mai dieses Jahres der erste Fall gemeldet.