Militär will Laserwaffe gegen Drohnen entwickeln

Photo : YONHAP News

Südkorea will eine Laserwaffe für die Flugabwehr entwickeln.Das teilte die Behörde für Wehrbeschaffung (DAPA) mit.Gemeint ist ein Waffensystem, mit dem Laserstrahlen aus Lichtleitfasern direkt auf das Ziel gelenkt werden und dieses unschädlich gemacht wird. Damit sind präzise Schläge gegen ein kleines unbemanntes Luftfahrzeug oder einen Multicopter in geringer Entfernung möglich.Die Behörde nannte als Vorteil eines solchen Systems, dass Laserstrahlen weder sichtbar seien noch Geräusche verursachten. Zudem sei nur Strom erforderlich und kein Geschoss. Die Kosten würden lediglich 2.000 Won (1,68 Dollar) pro Schuss betragen.DAPA will auf der Grundlage der von der Behörde für Verteidigungsentwicklung entwickelten Technologie mit der Entwicklung des Waffensystems beginnen. Die Entwicklung soll bis 2023 abgeschlossen werden, um dann die Indienststellung anzustreben. Für das Projekt werden 88 Milliarden Won (74 Millionen Dollar) eingesetzt.