Politik Staatsanwaltschaft findet Beweise für Fälschung von Auszeichnung von Tochter des Justizministers

Die Staatsanwaltschaft hat sich Beweise für die Fälschung einer Auszeichnung der Tochter von Justizminister Cho Kuk gesichert.



Die Staatsanwaltschaft fand im Computer von Chos Frau, Chung Kyung-sim, mehrere relevante Dateien. Chung ist Professorin an der Dongyang Universität, von der die Auszeichnung stammen soll.



Gefunden wurde eine gescannte Datei einer Auszeichnung, die Chos Sohn von der Dongyang Universität tatsächlich erhalten hatte. Auch wurde eine Word-Datei mit den Angaben auf der Auszeichnung der Tochter entdeckt. Wie verlautete, sei die fertige Vorlage der Auszeichnung der Tochter ebenfalls auf Chungs Computer an der Uni gefunden worden.



Die Staatsanwaltschaft schrieb in der Anklageschrift gegen Chung, dass sie die Auszeichnung gefälscht habe, um ihrer Tochter die Zulassung an einer Graduiertenschule zu ermöglichen.



Die Staatsanwaltschaft beschleunigt zudem die Ermittlungen wegen Chos möglicher Verwicklung in verdächtige Investitionen in einen Private-Equity-Fonds. Ein Verwandter des Justizministers, der offenbar Besitzer des Fonds ist, wurde inzwischen verhaftet. Vier weitere Beteiligte wurden gleichzeitig vernommen.



Die Staatsanwaltschaft will Chos Frau vorladen, sobald die Vernehmungen der Beteiligten an dem Fonds abgeschlossen sind.