Parlament beginnt am 26. September Regierungsbefragung

Photo : YONHAP News

Die Nationalversammlung wird am 26. September eine viertägige Befragung der Regierung beginnen.Das vereinbarten die Regierungspartei und das Oppositionslager.Am 26. September wird die Regierung zum Politikbereich befragt. Am 27. September müssen Regierungsmitglieder über die Bereiche Auswärtiges, Vereinigung und Sicherheit Auskunft geben. Am 30. September werden Wirtschaftsthemen behandelt, am 1. Oktober Soziales und Kultur. Das Parlament soll außerdem vom 2. bis 21. Oktober die Regierungsarbeit unter die Lupe nehmen.Alle Termine verschoben sich damit um zwei Tage. Die Reden der Fraktionschefs, die ursprünglich vor der Regierungsbefragung gehalten werden sollten, wurden ebenfalls verschoben. Grund ist der Widerstand der Freiheitspartei und der Bareunmirae-Partei gegen die Teilnahme von Justizminister Cho Kuk an Parlamentssitzungen. Die beiden Parteien lehnen seine Ernennung ab, da gegen ihn und seine Familie mehrere Verdachtsmomente vorliegen.