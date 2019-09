Photo : YONHAP News

Fußballnationalspieler Hwang Hee-chan hat bei seinem Debüt in der Champions League einen Treffer erzielt.Hwang traf am Dienstag für seinen Verein FC Red Bull Salzburg im Heimspiel gegen KRC Genk zur 3:0-Führung und bereitete zwei Tore vor. Der Gastgeber gewann sein Auftaktspiel in Gruppe E mit 6:2.Hwang ist erst der dritte Torschütze aus Südkorea im wichtigsten Wettbewerb für europäische Vereinsmannschaften. Ebenfalls erfolgreich waren Park Ji-sung und Son Heung-min.