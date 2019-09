Südkorea informiert Nordkorea über ASP-Ausbruch

Photo : YONHAP News

Die südkoreanische Regierung hat Nordkorea über den Ausbruch der Afrikanischen Schweinepest (ASP) in Südkorea informiert.Das teilte der Sprecher des Vereinigungsministeriums Lee Sang-min vor der Presse mit.Die Regierung habe am Mittwochvormittag eine entsprechende Mitteilung an Nordkorea geschickt. Darin sei auch auf die Notwendigkeit der Kooperation zwischen beiden Koreas für Präventionsmaßnahmen hingewiesen worden, hieß es.Die Mitteilung wurde über das innerkoreanische Verbindungsbüro in Kaesong Nordkorea übermittelt. Die nordkoreanische Seite habe gesagt, diese an die Zuständigen weiterzuleiten.Nordkorea hatte am 30. Mai der Weltorganisation für Tiergesundheit offiziell gemeldet, dass in seiner Provinz Jangang nahe der Grenze zu China die ASP ausgebrochen sei. Am folgenden Tag hatte die südkoreanische Regierung ihre Bereitschaft mitgeteilt, für die Verhinderung einer Ausbreitung zu kooperieren. Nordkorea hat hierauf jedoch bisher keine konkrete Antwort gegeben.