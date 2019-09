Präsident Moon trifft Generalsekretär von „Reporter ohne Grenzen“

Photo : YONHAP News

Präsident Moon Jae-in hat sich mit dem Generalsekretär von „Reporter ohne Grenzen“ (ROG), Christophe Deloire, getroffen.Beim Empfang am Mittwoch am Präsidentensitz in Seoul äußerte Moon seine Unterstützung für die Tätigkeiten der internationalen Organisation für die Presse- und Meinungsfreiheit. Es ist das erste Mal, dass ein südkoreanischer Präsident eine Delegation von Reporter ohne Grenzen traf.Das Präsidialamt gab in einer Pressemitteilung bekannt, dass Deloire im Juni 2017 und im letzten Juni schriftlich um ein Treffen mit Moon gebeten habe, das dieser akzeptiert habe.Moon sagte während des 30-minütigen Treffens, die Pressefreiheit könne wirklich realisiert werden, sollten auf Wahrheit basierende Gedanken und Informationen frei ausgetauscht werden. Eine faire Berichterstattung, die auf Fakten beruhe, werde das Vertrauen zwischen den Mitgliedern einer Gesellschaft festigen.Die ROG veröffentlicht jedes Jahr den Index für Pressefreiheit in 180 Ländern. Südkorea rangierte im Jahr 2016 auf Platz 70 und auf Platz 63 im Jahr 2017. Das Land verbesserte sich im vergangenen Jahr auf Platz 43 und auf Platz 41 in diesem Jahr.