Börse in Seoul setzt Gewinnserie fort

Photo : YONHAP News

Die Börse in Seoul hat am Mittwoch ihre Gewinnserie fortgesetzt.Der Hauptindex Kospi konnte den neunten Handelstag in Folge zulegen und beendete den Handel 0,41 Prozent höher bei einem Stand von 2.070,73 Zählern.Auftrieb gab der südkoreanischen Börse die Hoffnung auf eine Einigung zwischen den USA und China in ihrem Handelsstreit.Der Fokus sei auf die heute anstehende Fed-Entscheidung gerichtet. Gleichzeitig blieben die Anleger wegen Gespräche zwischen den USA und China sowie den Entwicklungen nach dem Angriff auf saudi-arabische Ölanlagen wachsam, sagte Ha In-whan von Meritz Securities gegenüber der Nachrichtenagentur Yonhap.