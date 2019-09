Südkoreas Chefunterhändler für Nukleargespräche mit Nordkorea reist in die USA

Photo : YONHAP News

Südkoreas Chefunterhändler für die Nukleargespräche mit Nordkorea, Lee Do-hoon, wird heute in die USA reisen. Dort ist am Freitag ein Gespräch mit seinem amerikanischen Ansprechpartner Stephen Biegun geplant.Südkoreas Außenministerium gab am Mittwoch bekannt, dass sie über Wege sprechen wollten, wie grundlegende Fortschritte für eine vollständige Denuklearisierung und Schaffung von dauerhaftem Frieden auf der koreanischen Halbinsel erzielt werden können.Es wird erwartet, dass bei dem Treffen das Vorgehen und die Verhandlungsstrategie gegenüber Nordkorea abgestimmt werden. Die USA und Nordkorea werden voraussichtlich noch in diesem Monat ihre Gespräche fortsetzen.Lee werde bis Samstag in Washington bleiben und weitere US-Beamte treffen. Hierzu könnten auch Beamte des Weißen Hauses und des Außenministeriums zählen. Auch mit Vertreter von Denkfabriken wolle sich der Gesandte austauschen.