Polizei ist mutmaßlichem Serienmörder von Hwaseong auf der Spur

Photo : YONHAP News

Die Polizei ist einem mutmaßlichen Serienmörder auf der Spur. Nach dem Serienmörder von Hwaseong wird seit 33 Jahren gesucht.Ein Mann in seinen Fünfzigern rückte ins Visier der Fahnder, nachdem eine DNA-Analyse einen Treffer ergeben hatte. Das teilte die Polizei von Gyeonggi Nambu am Mittwoch mit. Die DNA-Probe stammte von Unterwäsche eines Opfers.In der Stadt Hwaseong waren zwischen 1986 und 1991 insgesamt zehn Frauen vergewaltigt und getötet worden. Die Taten waren auf einen Täter zurückgeführt worden. Die Polizei will nun herausfinden, ob der mutmaßliche Täter alle zehn Morde begangen hat.Der Mann sitze zurzeit eine Strafe wegen Vergewaltigung und Mordes ab. Die Taten in Hwaseong verjährten im Jahr 2006.Die Geschichte diente als Vorlage für den Film "Memories of Murder" aus dem Jahr 2003 von Regisseur Bong Joon-ho.