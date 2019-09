Diplomat: Südkorea will mit Nordkorea über Seoul-Besuch von Kim Jong-un diskutieren

Photo : YONHAP News

Nach Worten eines Diplomaten überprüft Südkorea die Frage eines Gegenbesuchs von Nordkoreas Machthaber Kim Jong-un in Seoul.Das sagte Lee Suk-bae, Südkoreas Botschafter in Russland, am Mittwoch (Ortszeit) in einem Interview mit russischen Medien wie Nachrichtenagentur Tass.In der von Präsident Moon Jae-in und dem Vorsitzenden Kim bei ihrem Gipfel im vergangenen September in Pjöngjang angenommenen Erklärung stehe, dass Kim bald Seoul besuchen werde. Hierfür werde die südkoreanische Regierung mit Nordkorea über seinen Gegenbesuch in Seoul diskutieren, indem sie Fortschritte beim Frieden auf der koreanischen Halbinsel und beim Nordkorea-USA-Dialog aufmerksam verfolge, sagte Lee.Der Botschafter nannte jedoch keine detaillierten Pläne diesbezüglich, etwa einen möglichen Zeitpunkt des Besuchs.Außerdem teilte er mit, dass über diplomatische Kanäle Südkoreas und Russlands ein konkreter Besuchstermin koordiniert werde, damit der russische Präsident Wladimir Putin im Vorfeld des 30. Jubiläums der Aufnahme diplomatischer Beziehungen im kommenden Jahr Südkorea besuche.