Seoul: Keine feindseligen Handlungen seit Abschluss innerkoreanischer Militärübereinkunft

Photo : YONHAP News

Laut dem südkoreanischen Verteidigungsministerium haben Süd- und Nordkorea die innerkoreanische Militärübereinkunft seit deren Abschluss am 19. September letzten Jahres aufrichtig umgesetzt.Im Grenzgebiet seien militärische feindselige Handlungen vollständig eingestellt worden, teilte das Ministerium in einem Bericht über den Stand der Umsetzung des Abkommens und die Ergebnisse mit. Der Bericht wurde am Mittwoch, am Vortag des ersten Jahrestags der Militärübereinkunft, veröffentlicht.Die Militärbehörden beider Koreas hätten vereinbarte Maßnahmen wie den vollständigen Stopp gegenseitiger feindseliger Handlungen, die Entmilitarisierung der Gemeinsamen Sicherheitszone JSA und den probeweisen Abriss von Wachposten-Gebäuden in der demilitarisierten Zone (DMZ) planmäßig abgeschlossen. Auch seien die Minenräumung und der Straßenbau für die gemeinsame Bergung der Gebeine von Kriegsgefallenen und eine gemeinsame Untersuchung einer Wasserstraße in der Mündung des Flusses Han beendet worden, teilte das Ministerium mit.Als noch nicht umgesetzte Vereinbarungen wurden die Bildung eines gemeinsamen Militärausschusses, gemeinsamer Dienst und freier Verkehr in der JSA, der Abzug von Soldaten aus allen Wachposten-Gebäuden in der DMZ, die gemeinsame Bergung sterblicher Überreste in der DMZ sowie die freie Fahrt ziviler Schiffe in der Mündung des Han genannt. Das Ministerium wolle durch Diskussionen mit Nordkorea auf Arbeitsebene detaillierte Maßnahmen für die Umsetzung ausarbeiten, hieß es.