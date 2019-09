US-Militär: 15 Militärstützpunkte können zügig an Südkorea zurückgegeben werden

Photo : YONHAP News

Das US-Militär in Korea kann nach eigenen Angaben 15 Militärstützpunkte zügig an Südkorea zurückgeben.Das teilte das Kommando der US-Streitkräfte in Korea (USFK) am Mittwoch mit. Die südkoreanische Regierung hatte jüngst bekannt gegeben, den Prozess der Rückgabe von 26 US-Militärstützpunkten beschleunigen zu wollen.15 der 26 US-Militäranlagen seien bereits geräumt und geschlossen worden und könnten der südkoreanischen Regierung überlassen werden. Dazu zählten vier Standorte, deren frühestmögliche Übergabe ausdrücklich verlangt worden sei, hieß es.Zwei Parzellen der Basis in Yongsan in Seoul seien bereits geräumt und geschlossen worden und könnten zurückgegeben werden. Drei weitere Parzellen stünden seit Sommer 2019 für eine Übergabe zur Verfügung.Das Kommando der USFK habe als Beweis für das Bündnis zwischen Südkorea und den USA versprochen, gemäß entsprechenden Plänen und dem Abkommen über den Status der US-Truppen in Korea (SOFA) ihre Anlagen so schnell wie möglich der südkoreanischen Regierung zurückzugeben, hieß es weiter.