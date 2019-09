US-Abgeordneter fordert von Regierung Familientreffen zwischen USA und Nordkorea

Photo : YONHAP News

Ein US-Abgeordneter hat die US-Regierung aufgefordert, sich aktiv für die Zusammenführung von Koreanern in den USA mit ihren getrennten Familien in Nordkorea einzusetzen.Die entsprechende Forderung unterbreitete Brad Sherman, Vorsitzender des Unterkomitees für Asien und Pazifik, bei einer Anhörung des Ausschusses des Repräsentantenhauses für auswärtige Angelegenheiten am Mittwoch (Ortszeit) gegenüber David Stilwell, Ableitungsleiter für Ostasien und Pazifik im Außenministerium.Koreanern in den USA, die Angehörige oder Verwandte in Nordkorea hätten, bliebe aufgrund ihres Alters nicht viel Zeit, sagte Sherman. Er schlug vor, dass die US-Regierung im Rahmen der Atomverhandlungen mit Nordkorea mögliche Maßnahmen ergreife, um einen Besuch von Koreanern in Nordkorea oder Videotreffen zu ermöglichen.Stilwell bezeichnete den Vorschlag als eine großartige Idee und sagte, dass er die Forderung an den US-Sondergesandten für Nordkorea Stephen Biegun weiterleiten werde, der für die Verhandlungen mit Nordkorea auf Arbeitsebene zuständig ist.Wie verlautete, habe eine private Organisation für Familientreffen jüngst dem US-Außenministerium eine Liste mit den Namen von 105 Personen eingereicht, die sich ein Wiedersehen mit ihren Familien in Nordkorea wünschen.