Japans Verteidigungsminister hofft auf Gespräche mit südkoreanischem Amtskollegen

Photo : YONHAP News

Japans Verteidigungsminister Taro Kono hofft auf Gespräche mit seinem südkoreanischen Amtskollegen.Das sagte Kono, der vor der Kabinettsumbildung Außenminister war, am Mittwoch in einem Programm des öffentlich-rechtlichen Rundfunks NHK.In Anbetracht der Situation um Nordkorea sei die Allianz mit Südkorea noch wichtiger geworden. Er hoffe auf einen ordentlichen Dialog mit Seoul.In dem Interview wiederholte er aber die Kritik am Zwangsarbeiterurteil des südkoreanischen Obersten Gerichtshofs. Dieses sei sehr bedauerlich und zu einer Zeit gefällt worden, in der er als Außenminister die Beziehungen zu verbessern versucht habe.Jedoch betonte er nach seinem Amtsantritt als Verteidigungschef in der Vorwoche die Wichtigkeit Südkoreas als Bündnispartner.