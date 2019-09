Vereinigungsminister zuversichtlich für neue Verhandlungen zwischen Nordkorea und USA

Photo : YONHAP News

Nach Einschätzung des südkoreanischen Vereinigungsministers werden Nordkorea und die USA angesichts der möglichen Wiederaufnahme von Verhandlungen die aktuelle Gelegenheit nicht ungenutzt lassen.Diese Meinung verkündete Vereinigungsminister Kim Yeon-chul in seiner Rede bei der Zeremonie zum ersten Jubiläum der Gemeinsamen Erklärung von Pjöngjang, die beim innerkoreanischen Gipfel am 19. September letzten Jahres angenommen wurde.Die Gemeinsame Erklärung von Pjöngjang sei eine kostbare Einigung, mit der die Staatschefs Süd- und Nordkoreas ihre Erklärung beim Gipfel im April 2018 im Waffenstillstandsort Panmunjom weiterentwickelt hätten. Im Prozess der Umsetzung der Gemeinsamen Erklärung von Pjöngjang seien mehrere Veränderungen verwirklicht worden, betonte Kim.Kim nannte unter anderem den Militärbereich. Am Boden, im Meer und in der Luft seien gegenseitige feindselige Handlungen vollständig eingestellt worden. Die Gefahr zufälliger Zusammenstöße zwischen Süd- und Nordkorea sei deutlich gesunken, betonte er.Hinsichtlich der Verhandlungen über Nordkoreas Denuklearisierung sagte er, dass auf der Grundlage von ausreichendem Vertrauen zwischen Nordkorea und den USA produktive und rationale Verhandlungen erfolgen sollten. Die Regierung wolle alle möglichen Rollen spielen. Sie werde eng mit den USA kooperieren und ihre Kanäle für Dialog und Kommunikation mit Nordkorea jederzeit offen halten, damit gute Ergebnisse bei den Verhandlungen zwischen Nordkorea und den USA erzielt werden könnten.