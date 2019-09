Börse in Seoul kann erneut zulegen

Photo : YONHAP News

Südkoreas Börse hat am Donnerstag erneut zulegen können.Der Leitindex Kospi rückte um 0,46 Prozent auf 2.080,35 Zähler vor. Grund waren die Zinssenkung in den USA und die Hoffnung auf Fortschritte bei geplanten Handelsgesprächen zwischen den USA und China.Der Fokus liege nun auf den Handelsgesprächen zwischen den USA und China, deren Fortsetzung in den kommenden Wochen erwartet werde. Da für den 19. und 20. September Arbeitsgespräche anberaumt worden seien, würden Anleger das Treffen aufmerksam verfolgen, sagte Suh Sang-young von Kiwoom Securities gegenüber der Nachrichtenagentur Yonhap.