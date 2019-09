Südkorea thematisiert Japans Exportbeschränkungen bei ASEAN+3 -Treffen

Photo : YONHAP News

Südkoreas Vizeaußenminister Yoon Soon-gu hat Japans Exportbeschränkungen beim ASEAN-3-Treffen thematisiert.Das um Südkorea, Japan und China erweiterte Spitzentreffen des südostasiatischen Staatenbundes ASEAN fand am Mittwoch und Donnerstag in Bangkok statt.Der für politische Angelegenheiten zuständige Vizeminister sagte, dass Japans Exportbeschränkungen den Prinzipien des Freihandels zuwiderliefen und die Zusammenarbeit in Ost- und Südostasien behinderten.Der Diplomat äußerte Bedauern über Japans Weigerung, die Maßnahmen zurückzuziehen. Dadurch habe sich die Situation verschlimmert. Er forderte von Tokio eine zügige Abschaffung der Beschränkungen und Rückkehr zu Gesprächen über die Angelegenheit.