Südkoreanisch-bulgarisches Spitzentreffen für kommende Woche geplant

Photo : YONHAP News

Die Regierungschefs von Südkorea und Bulgarien wollen nächste Woche in Seoul zu einem Gespräch zusammenkommen.Die Sprecherin des südkoreanischen Präsidialamtes Ko Min-jung sagte am Donnerstag, dass Präsident Moon Jae-in den bulgarischen Ministerpräsidenten Boyko Borisov am Freitag kommender Woche zu einem Gespräch treffen werde. Dabei werde es um die bilateralen Beziehungen aus einer gegenseitigen und zukunftsgerichteten Perspektive gehen.Beide Länder wollten die Zusammenarbeit auf verschiedenen Feldern ausbauen, darunter Energie, Infrastruktur, Verteidigung, Kultur und Bildung.Moon will die Regierung in Sofia außerdem um Unterstützung für den Friedensprozess in Korea bitten.Südkorea und Bulgarien feiern im kommenden Jahr das 30. Jubiläum ihrer Aufnahme diplomatischer Beziehungen. Das Jubiläum soll als Anlass für die Vertiefung der Zusammenarbeit dienen.Borisov wird am Mittwoch auf Einladung von Präsident Moon zu einem dreitägigen offiziellen Besuch eintreffen.Erstmals wird damit ein bulgarischer Ministerpräsident Südkorea besuchen.