Südkoreas Atomunterhändler: USA-Nordkorea-Gespräche können bald beginnen

Photo : KBS News

Nach Angaben von Südkoreas Atomunterhändler Lee Do-hoon könnten bald Arbeitsgespräche zwischen Nordkorea und den USA aufgenommen werden.Das sagte Lee nach der Ankunft in Washington, wo am Freitag ein Gespräch mit seinem Amtskollegen Stephen Biegun geplant ist. Er hoffe auf die Fortsetzung der Gespräche in diesem Monat. Es sei von großer Wichtigkeit, dass beide Seiten wieder für Beratungen zusammenkämen.Washington und Pjöngjang würden beständig kommunizieren. Der New Yorker Kanal sei ständig geöffnet und es könne nach Bedarf frei kommuniziert werden.Mit dem New Yorker Kanal sind Kontakte zur nordkoreanischen UNO-Vertretung gemeint. Diese war in der Vergangenheit häufig in informelle Gespräche eingespannt.