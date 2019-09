Photo : YONHAP News

In Südkorea sind zwei weitere Verdachtsfälle der Afrikanischen Schweinepest gemeldet worden.Erneut war der Norden der Provinz Gyeonggi betroffen. Nach Angaben des Landwirtschaftsministeriums seien die Verdachtsfälle in Paju nahe der Grenze zu Nordkorea registriert worden.Auf einem Schweinehof fielen zwei Tiere offenbar der Seuche zum Opfer, sechs weitere in einem anderen Zuchtbetrieb. Beide Betriebe befinden sich rund 40 bis 50 Kilometer von dem Ort entfernt, wo der erste ASP-Fall nachgewiesen worden war.Die Untersuchungen zu den neuen Verdachtsfällen laufen noch. Die Ergebnisse sollen im Laufe des Nachmittags vorliegen.Sollte sich der Verdacht bestätigen, wären bereits vier Schweinehöfe von der tödlichen Seuche betroffen. Der erste Fall war am Dienstag in Paju registriert worden, ein zweiter am Folgetag im benachbarten Landkreis Yeoncheon.Gegen die fieberhafte Viruserkrankung ist kein Impfstoff verfügbar. Für Hausschweine und Wildschweine endet die Erkrankung fast immer tödlich. Für den Menschen ist das Virus hingegen ungefährlich.