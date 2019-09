Finanzminister: Korea muss sich über Entwicklungsland-Status Gedanken machen

Photo : YONHAP News

Südkorea muss laut seinem Finanzminister grundlegend darüber nachdenken, ob es seinen Status als Entwicklungsland in der Welthandelsorganisation (WTO) aufrechterhalten kann.Die entsprechende Äußerung machte Finanzminister Hong Nam-ki bei einer Sitzung mit den für Wirtschaft zuständigen Ministern in Seoul.Die Begünstigungen für Entwicklungsländer würden in letzter Zeit in der WTO als eine Reformaufgabe diskutiert, sagte Hong. Es sei eine sehr vorsichtige Vorgehensweise erforderlich, da sich die Angelegenheit unmittelbar auf die südkoreanische Landwirtschaft auswirken könne.Südkorea wurde anlässlich seines Beitritts zur Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) im Jahr 1996 der Status eines Entwicklungslandes im Landwirtschaftsbereich zuerkannt. Das Land konnte daher von Begünstigungen bei Zöllen und Subventionen profitieren.US-Präsident Donald Trump hatte Ende Juli gefordert, dass zunehmend wohlhabende Länder bei der WTO nicht länger den vorteilhaften Status als Entwicklungsland genießen dürften. Sollte die WTO innerhalb von 90 Tagen, nämlich bis 23. Oktober, keine Verbesserungsvorschläge vorlegen, würden die USA die betreffenden Länder nicht mehr wie ein Entwicklungsland behandeln.