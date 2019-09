Börse in Seoul setzt Gewinnserie fort

Photo : YONHAP News

Die Börse in Seoul hat am Freitag ihre Gewinnserie fortgesetzt.Der Leitindex Kospi rückte um 0,54 Prozent auf 2.091,52 Zähler vor. Erneut hatten die Erwartungen für Fortschritte in den Gesprächen zwischen den USA und China für steigende Kurse gesorgt.Auch die erwartete Zinssenkung in den USA am Mittwoch auf den Korridor von 1,75 bis zwei Prozent und die schnelle Wiederherstellung der nach einem Angriff beschädigten saudi-arabischen Ölanlagen halfen dem Kospi-Index ins Plus.Nach mehreren wichtigen Ereignissen in dieser Woche richteten die Anleger den Blick wieder auf die Verhandlungen zwischen den USA und China, da beide Seiten am 19. September Arbeitsgespräche aufnahmen, sagte Roh Dong-gil von NH Investment & Securities gegenüber der Nachrichtenagentur Yonhap.