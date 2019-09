Radiobericht: Verkauf beschlagnahmten nordkoreanischen Schiffs abgewickelt

Photo : YONHAP News

Die USA haben offenbar den Verkauf eines von den USA beschlagnahmten nordkoreanischen Schiffs abgewickelt.Das berichtete der US-Auslandsrundfunk Voice of America am Samstag. Das habe die dem Justizministerium unterstellte Behörde U.S. Marshals Service einen Tag zuvor mitgeteilt. Demnach seien zwischen dem 31. Juli und 9. August Gebote für die "Wise Honest" entgegengenommen worden. Der Verkauf sei am 12. September besiegelt worden.Zu welchem Preis und an wen der Frachter verkauft wurde, habe die Behörde nicht genannt.Laut dem Radiobericht soll der Erlös aus dem Verkauf an die Eltern von Otto Warmbier gehen. Der Student war 2017 von Nordkorea im komatösen Zustand freigelassen worden und starb wenige Tage später in den USA.Die Eltern hatten im Zuge ihrer Entschädigungsforderung die Eigentümerschaft an dem Frachter beantragt. Die "Wise Honest" soll mit illegalen Transporten nordkoreanischer Kohle gegen internationale Sanktionen verstoßen haben.