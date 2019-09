Präsident Moon Jae-in in New York eingetroffen

Photo : YONHAP News

Präsident Moon Jae-in ist für die Teilnahme an der UN-Generalversammlung und ein Gipfelgespräch mit US-Präsident Donald Trump in New York eingetroffen.Moon wird am frühen Dienstagmorgen koreanischer Zeit zu einem Treffen mit Trump zusammenkommen. Ihr neuntes Gipfeltreffen findet in einer Zeit statt, in der eine baldige Wiederaufnahme von Verhandlungen zwischen Nordkorea und den USA erwartet wird.Jüngst deutete Trump eine flexible Annäherungsweise in der Frage der Denuklearisierung Nordkoreas an. Er kritisierte das Libyen-Modell und sprach von einer neuen Methode. Nordkorea nannte als Verhandlungsthemen Sicherheitsgarantien und eine Lockerung der Sanktionen.Die südkoreanische Außenministerin Kang Kyung-wha sagte, dass die USA hinsichtlich der Forderung Nordkoreas die Position verträten, sich mit offener Haltung an den Verhandlungstisch zu setzen. Sie teilten die Position mit der südkoreanischen Regierung.Es wird erwartet, dass sich Moon beim Treffen mit Trump dafür einsetzen wird, die USA zu einer flexiblen Position zu bewegen. Neben der Denuklearisierungsfrage werden möglicherweise auch anstehende Angelegenheiten des südkoreanisch-US-amerikanischen Bündnisses wie die Aufteilung der Stationierungskosten der US-Truppen in Korea thematisiert werden. Es gilt als weitere Aufgabe Moons, die Besorgnis über einen möglichen Riss in den bilateralen Beziehungen infolge der Entscheidung Südkoreas für die Beendigung eines Abkommens für den Austausch von Militärinformationen mit Japan zu beseitigen.Moon wird am Mittwoch koreanischer Zeit vor der UN-Generalversammlung eine Grundsatzrede halten. Darin wird er einen neuen Vorschlag in Bezug auf Sicherheitsgarantien für Nordkorea unterbreiten.