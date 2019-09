Kryptowährungen sind laut internationalen Rechnungslegungsstandards weder Währung noch Finanzprodukt

Photo : YONHAP News

Kryptowährungen wie Bitcoin sind laut internationalen Rechnungslegungsstandards weder Währungen noch Finanzprodukte.Laut dem Koreanischen Institut für Rechnungswesen und der Finanzaufsicht kam das Interpretationskomitee des Internationalen Rechnungslegungsstandardsgremiums (IASB) nach Diskussionen bei einer Sitzung im Juni in London zu dem Schluss, dass Kryptowährungen nicht als Finanzvermögen eingestuft werden könnten. Das Komitee habe darüber diskutiert, wie im Falle des Besitzes von Kryptowährungen die Internationalen Rechnungslegungsstandards (IFRS) angewandt werden sollten.IASB ist ein internationales Gremium, das die IFRS festlegt. Die IFRS sind Rechnungslegungsstandards, die in 130 Ländern einschließlich Südkoreas zur Anwendung kommen.Die vorhandenen IFRS enthalten keine Bestimmungen über Kryptowährungen, was in vielen Ländern Verwirrung stiftete. Daher wurden mehrmals Diskussionen geführt und Meinungen angehört, wie die vorhandenen Standards angewandt werden können oder on neue Standards entwickelt werden sollten, bevor diese authentische Auslegung vorgelegt wurde.Das IFRS-Interpretionskomitee beschloss, Kryptowährungen als immaterielle Vermögenswerte oder Vorratsvermögen einzustufen. Seine authentische Interpretation stellt den ersten internationalen Standard für die Definition der Eigenschaft von Kryptowährungen dar.