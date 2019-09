Vereinigungsminister will sich für Belebung innerkoreanischen Austauschs einsetzen

Photo : YONHAP News

Vereinigungsminister Kim Yeon-chul will sich für eine Belebung des innerkoreanischen Austauschs einsetzen.Auch rechne er mit einer baldigen Wiederaufnahme von Arbeitsgesprächen zwischen Nordkorea und den USA, sagte er heute in einer Grundsatzrede bei einer akademischen Diskussionsveranstaltung in Seoul.Es gebe eine eindeutige Rolle der innerkoreanischen Beziehungen für die Schaffung von Frieden auf der koreanischen Halbinsel. Anstatt abzuwarten, könne Südkorea selbst verschiedene Rollen spielen, damit amerikanisch-nordkoreanische Arbeitsgespräche positive Ergebnisse erbringen.Der Gipfel in Hanoi habe gezeigt, dass die Überbrückung von Differenzen nicht leicht sein werde. Die USA und Nordkorea müssten wieder Vertrauen herstellen, damit eine Einigung erzielt werden könne, sagte der Minister weiter.