Taifun Tapah verursacht Personen- und Sachschaden

Photo : YONHAP News

Der Taifun Tapah hat am Wochenende Südkorea heimgesucht und Personen- sowie Sachschaden verursacht.Laut dem Wetteramt verließ der 17. Taifun dieses Jahres inzwischen Korea. Gegen 9 Uhr am heutigen Montag verwandelte sich der Taifun 270 Kilometer ostnordöstlich von Dokdo in einen außertropischen Zyklon und zieht mit rascher Geschwindigkeit in Richtung Nordosten.Laut dem Hauptquartier für Katastrophenschutz wurden nach vorläufigen Schätzungen 30 Menschen infolge des Taifuns verletzt.In neun Städten und Provinzen einschließlich Süd-Jeolla wurden 3.200 Quadratmeter Ackerflächen überflutet. Auf der Insel Jeju stürzten zwei Treibhäuser ein.Es wurden 550 Fälle von Beschädigungen an öffentlichen Einrichtungen gemeldet. 410 Straßenbäume stürzten um.Das Hauptquartier für Katastrophenschutz teilte mit, eventuelle zusätzliche Schäden zu ermitteln und sich für den dringlichen Wiederaufbau in den betroffenen Regionen einzusetzen.