Eiskunstläuferin You Young gewinnt Silbermedaille bei Wettbewerb in USA

Photo : YONHAP News

Eiskunstläuferin You Young hat beim US International Figure Skating Classic den zweiten Platz erreicht.Die 15-Jährige erhielt in der Kür am Sonntag in Salt Lake City 141,25 Punkte. Mit 199,29 Punkten in der Gesamtwertung gewann You die Silbermedaille. Siegerin wurde die Japanerin Satoko Miyahara, die auf 204,30 Punkte kam.You konnte sich somit den dritten Wettbewerb in Folge einen Podestplatz sichern. Sie hatte im August beim Philadelphia Summer International gesiegt und war Mitte September Dritte bei der CS Lombardia Trophy geworden.