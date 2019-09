Wirtschaft Börse startet mit Plus in die Woche

Südkoreas Börse ist mit einem Plus in die Woche gestartet.



Der Leitindex Kospi gewann 0,01 Prozent auf 2.091,7 Zähler. Es war bereits der 12. Handelstag in Folge mit einem Anstieg des Kospi.



Erneut richtet sich der Blick der Anleger auf die geplanten Gespräche zwischen den USA und China auf ranghoher Ebene.



Es scheine eine große Kluft zu geben, doch da für kommenden Monat hochrangige Gespräche anberaumt seien, würden Anleger eine abwartende Haltung einnehmen, sagte Suh Sang-young von Kiwoom Securities gegenüber der Nachrichtenagentur Yonhap.