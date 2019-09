Moon äußert in Gespräch mit Trump Hoffnung auf dritten Nordkorea-USA-Gipfel

Photo : YONHAP News

Präsident Moon Jae-in und US-Präsident Donald Trump haben in New York über Wege zur Denuklearisierung Nordkoreas und die Verstärkung des bilateralen Bündnisses diskutiert.Zum Auftakt ihres Gipfeltreffens am Montag (Ortszeit) sagte Moon, er erwarte, dass Nordkorea und die USA bald auf Arbeitsebene verhandeln würden, um einen dritten Gipfel vorzubereiten.Moon erwähnte auch den Wirtschaftsbereich und sagte, dass Südkorea und die USA die Verhandlungen über Änderungen ihres bilateralen Freihandelsabkommens erfolgreich abgeschlossen hätten. Viele südkoreanische Unternehmen steigerten ihre Investitionen in den USA.Auf die Frage nach einem möglichen dritten Gipfel mit Nordkoreas Machthaber Kim Jong-un antwortete Trump unterdessen, die Beziehungen mit Nordkorea seien sehr gut und auch die mit dem Vorsitzenden Kim. Man werde sehen.Die Leute möchten, dass der dritte Gipfel stattfinde. Man könne jedoch noch nicht wissen, wie sich die Dinge entwickeln würden. Er glaube, man müsse sehen, was passiere, sagte er weiter.Trump fügte hinzu, die Sanktionen gegen Nordkorea seien zwar verschärft worden. Jedoch seien Geiseln und Gebeine von US-Soldaten zurückgeführt worden. Solche Schritte werde es weiterhin geben. Nordkorea habe zudem lange keine Atomtests mehr unternommen, betonte er.