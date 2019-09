Präsident Moon bittet Polen um Mitwirkung für Frieden auf koreanischer Halbinsel

Photo : YONHAP News

Präsident Moon Jae-in hat Polen um die Kooperation für die Friedensschaffung auf der koreanischen Halbinsel gebeten.Die entsprechende Äußerung habe Moon bei seinem Gipfeltreffen mit dem polnischen Präsidenten Andrzej Duda am Montag (Ortszeit) am Rande der UN-Generalversammlung in New York gemacht, teilte die Sprecherin des Präsidialamtes in Seoul, Ko Min-jung, mit.Moon habe Polen gebeten, als Mitglied der Neutralen Überwachungskommission in Korea an der Schaffung von Frieden auf der koreanischen Halbinsel mitzuwirken. Duda habe betont, dass Polen eine ständige und noch stärkere Unterstützung anbieten werde, bis der Friedensprozess gelingen werde, hieß es.Duda lud zudem Moon zu einem Besuch nach Polen ein. Polen habe unmittelbar nach der Wiedergewinnung der Freiheit und Unabhängigkeit diplomatische Beziehungen mit Südkorea aufgenommen, seitdem seien 30 Jahre vergangen. Er wäre sehr dankbar, sollte Präsident Moon aus diesem besonderen Anlass Warschau besuchen.Moon bedankte sich für die Einladung. Er hoffe, dass beide sich spätestens im kommenden Jahr wieder treffen würden, hieß es.