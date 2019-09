Moon verspricht Verdoppelung von Südkoreas Beitrag für UN-Klimafonds

Photo : YONHAP News

Präsident Moon Jae-in hat in Aussicht gestellt, dass Südkorea seine Spende für den Grünen Klimafonds (GCF) der Vereinten Nationen verdoppeln wird.Die entsprechende Zusage machte er in seiner Grundsatzrede beim UN-Klimaaktionsgipfel am Montag (Ortszeit) in New York.Moon betonte, dass Südkorea an multilateralen Bemühungen mitwirke, um über die Grenzen hinaus die Inklusion der Menschheit zu verstärken. Südkorea wolle seine Verantwortung als Mitglied der internationalen Gemeinschaft erfüllen, so wie es dieses Jahr als Vorsitzland des UN-Entwicklungsprogramms gedient habe. Er hoffe, dass Südkoreas Beitrag die Gelegenheit für eine weitere Belebung der Tätigkeiten des GCF gebe.Südkorea wird demnach im Oktober seinen Beitrag für den Zeitraum von 2020 bis 2023 auf 200 Millionen Dollar von 100 Millionen Dollar für den Zeitraum von 2015 bis 2018 erhöhen.Moon erklärte zudem, dass der zweite Gipfel der Initiative „Partnering for Green Growth and the Global Goals 2032“ (P4G) im kommenden Jahr in Südkorea stattfinden werde. Der P4G-Gipfel im Juni in Seoul werde die Gelegenheit bieten, die Solidarität der Weltgemeinschaft für die Umsetzung des Pariser Abkommens und der nachhaltigen Entwicklungsziele zu verstärken, sagte er.