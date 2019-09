Präsident Moon und UN-Generalsekretär sprechen über Friedensprozess auf koreanischer Halbinsel

Photo : YONHAP News

Präsident Moon Jae-in ist mit UN-Generalsekretär Antonio Guterres zusammengekommen, um sich mit ihm über die Frage der koreanischen Halbinsel und internationale Angelegenheiten auszutauschen.Bei ihrem Treffen am Montag (Ortszeit) in New York bedankte sich Moon bei Guterres dafür, die Bemühungen der südkoreanischen Regierung um die Friedensschaffung auf der koreanischen Halbinsel unterstützt und die internationale Gemeinschaft darauf aufmerksam gemacht zu haben. Er bat um stetiges Interesse und Unterstützung der Vereinten Nationen.Moon verwies insbesondere auf den Nordkorea-Besuch des damaligen stellvertretenden UN-Generalsekretärs Jeffrey Feltman im Jahr 2017 und die Annahme einer UN-Resolution zur olympischen Waffenruhe im Anschluss. Dies seien die ersten Schritte gewesen, um die Olympischen Winterspiele 2018 in PyeongChang zu einer historischen Friedensolympiade zu machen.Bezüglich der humanitären Hilfe für Nordkorea sagte Moon, dass Südkorea dem Welternährungsprogramm WFP und der UNICEF acht Millionen Dollar zur Verfügung gestellt habe und die Lieferung von 50.000 Tonnen Reis über das WFP anstrebe. Südkorea sei abhängig von Fortschritten bei der Denuklearisierung zu einer Erweiterung seiner Hilfe für Nordkorea bereit.Guterres würdigte Moons Bemühungen und Beitrag zum Friedensprozess auf der koreanischen Halbinsel. Er versprach, weiterhin eng mit der südkoreanischen Regierung zu kooperieren.