Laut Trump könne Treffen mit Kim bald geschehen

Photo : KBS News

Laut US-Präsident Donald Trump könne ein Treffen mit Nordkoreas Machthaber Kim Jong-un bald geschehen.Jedoch sei ein solches Treffen erst wahrscheinlich, wenn es Fortschritte bei den Denuklearisierungsverhandlungen auf Arbeitsebene gegeben habe.Das sagte Trump am Montag bei der Ankunft am UN-Hauptsitz in New York auf die Frage eines Reporters, wann er Kim treffen wolle.Später sagte er zu Beginn des Treffens mit dem südkoreanischen Präsidenten Moon Jae-in, er wisse nicht, was ein Gespräch mit Kim ergeben werde. Schon vor einem Treffen könne man vieles wissen. Man würde gerne wissen, was unternommen werden könne. Wenn dies getan werden könnte, wäre es großartig, falls nicht, sei dies ebenfalls ausgezeichnet, so Trump.