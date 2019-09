Vierter Fall der Afrikanischen Schweinepest in Südkorea nachgewiesen

Photo : YONHAP News

In Südkorea ist am Dienstag der vierte Fall der Afrikanischen Schweinepest (ASP) bestätigt worden.Das Landwirtschaftsministerium teilte mit, dass es sich bei dem am Montagnachmittag festgestellten Verdachtsfall in Paju um eine Ansteckung mit der Seuche handele.Auf dem betroffenen Schweinehof werden 2.300 Schweine gehalten. Der Betrieb befindet sich rund sieben Kilometer von einem Schweinehof in Yeoncheon entfernt, wo vergangene Woche der zweite ASP-Fall gemeldet worden war.Zuvor am Montag war in Gimpo der dritte Fall bestätigt worden. Es war die erste südlich des Flusses Han festgestellte Infektion, nachdem die ersten Fälle nahe der Grenze zu Nordkorea registriert worden waren. Dies schürt die Sorge vor einer landesweiten Ausbreitung der Seuche.Aufgrund der neuen Fälle beschloss das Landwirtschaftsministerium am Montag erneut ein seit 19.30 Uhr gültiges 48-stündiges Transport- und Bewegungsverbot für Incheon und die Provinzen Gyeonggi und Gangwon. Im Zuge eines sogenannten Standstill dürfen Tiere und Personen nicht zwischen den Schweinehöfen, Schlachthäusern und Futterfabriken in diesen Gebieten verkehren.