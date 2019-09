Hyundai Motor und Aptiv gründen Gemeinschaftsunternehmen für autonomes Fahren

Photo : YONHAP News

Die Hyundai Motor Group wird mit Aptiv Plc, einer US-Firma für autonomes Fahren, ein Gemeinschaftsunternehmen gründen, um Lösungen für autonomes Fahren zu entwickeln und verkaufen.Das gab der südkoreanische Konzern am Montag bekannt. Beide Seiten werden jeweils 50 Prozent der Anteile des Gemeinschaftsunternehmens im Wert von vier Milliarden Dollar besitzen.Hyundai Motor, Kia Motors und Hyundai Mobis würden zwei Milliarden Dollar in die neue Firma investieren, teilweise in bar und teilweise in Form der gemeinschaftlichen Einbringung von Patentlizenzen und Dienstleistungen in das Unternehmen.Das Gemeinschaftsunternehmen wird in Boston ansässig sein und nach Genehmigungsverfahren und der Einholung einer Genehmigung der zuständigen US-Behörden möglicherweise im kommenden Jahr gegründet.Chung Eui-sun, Vizevorsitzende der Unternehmensgruppe, sagte am Montag (Ortszeit) in New York, Ziel sei, Fahrzeuge Ende 2022 mit der Technologie für autonomes Fahren auszurüsten und Probefahrten zu beginnen. Im Jahr 2024 solle die Massenproduktion starten.