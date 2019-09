Südkoreanischer Geheimdienst: Nordkoreas Machthaber könnte im November Südkorea besuchen

Photo : KBS

Nach Einschätzung des südkoreanischen Geheimdienstes NIS könnte Nordkoreas Machthaber Kim Jong-un im November Südkorea besuchen.Das hätten NIS-Vertreter heute im Geheimdienstausschuss der Nationalversammlung mitgeteilt.Ein Abgeordneter, der an der Sitzung teilnahm, sagte weiter, dass Kim zum Sondergipfel mit der ASEAN Ende November nach Busan kommen könne.Ein solcher Besuch könne abhängig vom Verlauf der Gespräche über die Denuklearisierung zustande kommen.In der Sitzung hätten Geheimdienstbeamte prognostiziert, dass die Arbeitsgespräche zwischen Washington und Pjöngjang in zwei oder drei Wochen fortgesetzt würden. Sollte es dabei zu einer Einigung kommen, könne der dritte Gipfel noch dieses Jahr stattfinden.Da Kim auch vor dem ersten und zweiten Gipfeltreffen mit den USA China besucht habe, werde mit einem fünften Besuch des nordkoreanischen Machthabers in China gerechnet. Wahrscheinlich werde er hierfür nach Peking oder in eine der drei nordöstlichen Provinzen Chinas reisen.Der indonesische Präsident Joko Widodo hatte bereits vorgeschlagen, Kim zum Südkorea-ASEAN-Gipfel einzuladen.